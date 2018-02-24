منسق مبادرة "عنيك فى عنينا": سنصل إلى أبعد نجع وقرية فى مصر





كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

أكد الدكتور محمد العقبى المنسق العام لمبادرة "عنيك فى عنينا" أن فريق العمل بالمبادرة يعمل بشكل مستمر حتى خلال أيام الجمعة، وهو ما حدث أمس فى 3 محافظات قائلا: "طول مافينا نفس ويوجد تمويل سنصل إلى أبعد نجع وقرية فى مصر" لإجراء مسح طبى للمواطنين لمكافحة مسببات العمى وإجراء عمليات جراحية للمرضى، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة، خاصة أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وكذلك من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور محمد العقبى المنسق العام لمبادرة "عنيك فى عنينا" أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تقدم كل الدعم لمؤسسات المجمتع المدنى، وأبدى الدكتور طارق شوقى استعداده لتقديم الدعم لعمل مسح طبى لأطفال المدارس ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا".







































































































































