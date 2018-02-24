مندوب روسيا بمجلس الأمن: الهدنة فى سوريا لا تنطبق على داعش والنصرة

مندوب روسيا بمجلس الأمن: الهدنة فى سوريا لا تنطبق على داعش والنصرةالسبت، 24 فبراير 2018 09:46 م
المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
كتب أيمن رمضان
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قال المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن الهدنة فى سوريا لا تنطبق على داعش والنصرة، مشدداً على أن بلاده دعمت قرار وقف إطلاق النار وأقنعت دمشق بتعليق عملياتها العسكرية، وتابع:" نعلم أن الوضع صعب".
وأكد المندوب الروسى خلال كلمته بمجلس الأمن منذ قليل أن بعض بنود القرار هى من أخرت التصويت عليه، وتابع:"هناك من يحمل أجندات جيوسياسية في سوريا مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة".
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