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مناظرة النيابة لضحايا عقار منشأة ناصر المنهار: كسور وجروح ورمال تكسو الوجوه

السبت، 24 فبراير 2018 03:03 م
مناظرة النيابة لضحايا عقار منشأة ناصر المنهار: كسور وجروح ورمال تكسو الوجوه انهيار عقار - أرشيفية




كتب أحمد إسماعيل
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كشفت مناظرة نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، لضحايا انهيار عقار بشارع النيجرى بمنطقة منشأة ناصر، عن وجود كسور وجروح ورمال تكسو الوجوه .

وتبين من مناظرة النيابة التى أجراها المستشار محمود عبد الفتاح، وكيل نيابة منشأة ناصر، أنه تم استخراج 5 جثث من تحت أنقاض العقار، وجارِ استكمال البحث، حيث تمكن قوات الحماية المدنية من استخراج 4 جثث آخرين، ليصبح إجمالى الضحايا حتى الآن 9 مواطنين، وتبين أن الجثث بها خدوش وجروح نتيجة الانهيار ومكسوه بتراب ورمال، ومن بين الجثث جثة لطفل ،وأمرت النيابة بتسليم الجثث لذويها وصرحت بالدفن.

فيما كشفت معاينة النيابة، أن العقار يقع فى شارع النيجرى بمنشأة ناصر ومكون من 6 طوابق عبارة عن شقتين فى كل دور، حيث يسكن فيها ما يقرب من 12 أسرة، ويقع بين عمارتين، ولكن انهياره جاء نتيجة أن أحد المقاولين قام بهدم عقار فى الشارع الخلفى «ملاصق للعقار المنهار» بهدف إنشاء برج سكنى، وأن أعمال الهدم قد تكون أثرت بشكل سلبى على العقار الذى انهار على قاطنيه من السكان.

وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد، لسماع أقوال 16 مصابًا فى الواقعة، والذين أكدوا أن العقارات ليست قديمة ولم يسبق لها قرار إزالة أو أى ترميمات من جانب رئاسة الحى، وأن أحد العقارات المجاورة للمنهار تهدد بكارثة، وأن العقار لم تكن به أى علامات أو شروخ بالحوائط تجعلهم يستنتجون أنهم فى خطر، وأن الآلات ومعدات الحفر الخاصة بعقار المقاول هى السبب فى التأثير على أساسات العقار لأنه سقط فجأة ومن وسط كل العقارات المجاورة له، فقررت النيابة تكليف فريق من مهندسى الحى بفحصه وإجراء اللازم.

وخاطبت النيابة حى منشأة ناصر؛ لتحديد ما إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه، والكشف عن العقارات المجاورة، فيما أخلت أجهزة محافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية عددًا من المنازل المجاورة للعقار المنهار؛ خشية تصدعها وانهيارها.

 

 

 


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