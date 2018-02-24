مقتل 7 مسلحين مشتبه بهم فى تنفيذ هجوم على قسم شرطة فى جنوب إفريقيا

مقتل 7 مسلحين مشتبه بهم فى تنفيذ هجوم على قسم شرطة فى جنوب إفريقياالسبت، 24 فبراير 2018 07:45 م
شرطة جنوب إفريقيا- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن مسئولون فى جنوب إفريقيا، اليوم السبت، أن قوات الشرطة قتلت سبعة مسلحين مشتبه بهم فى تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة شنتها على كنسية كانوا يختبأون فيها فى محافظة "كيب الشرقية".
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن المشتبه بهم اختبأوا بالكنيسة بعدما نفذوا هجوما على قسم تابع للشرطة يوم الأربعاء الماضى ، مما أسفر عن مصرع خمسة ضباط وجندي.
وقال محققون إنه تم اعتقال 10 مشتبه بهم آخرين فى الكنيسة الواقعة فى قرية "النيانجا"، فيما لاذ آخرون بالفرار.
من جانبها ، أعلنت السلطات أن الدوافع وراء هجوم المسلحين المشتبه بهم على قسم الشرطة لا تزال غير معلومة حتى الآن ، ولكنه يعتقد أنهم سرقوا ماكينة صرف آلى قبل تنفيذهم الهجوم ، كما سرقوا 10 أسلحة وسيارة تابعة للشرطة.
إضافة تعليق
صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة
فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة