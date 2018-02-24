مقتل 7 مسلحين مشتبه بهم فى تنفيذ هجوم على قسم شرطة فى جنوب إفريقيا

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أعلن مسئولون فى جنوب إفريقيا، اليوم السبت، أن قوات الشرطة قتلت سبعة مسلحين مشتبه بهم فى تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة شنتها على كنسية كانوا يختبأون فيها فى محافظة "كيب الشرقية".

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن المشتبه بهم اختبأوا بالكنيسة بعدما نفذوا هجوما على قسم تابع للشرطة يوم الأربعاء الماضى ، مما أسفر عن مصرع خمسة ضباط وجندي.

وقال محققون إنه تم اعتقال 10 مشتبه بهم آخرين فى الكنيسة الواقعة فى قرية "النيانجا"، فيما لاذ آخرون بالفرار.

من جانبها ، أعلنت السلطات أن الدوافع وراء هجوم المسلحين المشتبه بهم على قسم الشرطة لا تزال غير معلومة حتى الآن ، ولكنه يعتقد أنهم سرقوا ماكينة صرف آلى قبل تنفيذهم الهجوم ، كما سرقوا 10 أسلحة وسيارة تابعة للشرطة.