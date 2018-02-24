video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 46 حوثيا فى مواجهات بالساحل الغربى لليمن

السبت، 24 فبراير 2018 08:48 ص
مقتل 46 حوثيا فى مواجهات بالساحل الغربى لليمن الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية




عدن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر يمنية اليوم السبت، بمقتل 46 عنصرا من ميليشيات الحوثى جراء مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية .

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية "إنه قتل 46 عنصرا من ميليشيات الحوثى الإيرانية باليمن فى مواجهات بالساحل الغربى مع المقاومة اليمنية المدعومة من القوات الإماراتية المشاركة فى التحالف العربى بقيادة السعودية" .

وكانت مقاتلات التحالف العربى وبإسناد من القوات الإماراتية قصفت تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثى الإيرانية فى منطقة الجاح التابعة لمديرية الدريهمى وفى مديرية الصليف بجبهة الساحل الغربى لليمن.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيا الحوثى نحو جبهة الساحل الغربى فى مفرق الجاح قرب مديرية الدريهمى وأسفرت عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين.كما استهدفت غارة أخرى مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثى الإيرانية فى مديرية الصليف ونتج عنها مقتل 10 وجرح 7 آخرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميليشيات الحوثى تجبر الطلاب على دفع رسوم شهرية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها

التحالف العربى يعترض صاروخين باليستيين للحوثيين على محافظة مأرب

قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية خلال اشتباكات مع الجيش اليمنى فى البيضاء

الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 20 من مليشيات الحوثى شرق محافظة تعز

اليمن

اخبار العرب

ميليشيات الحوثى

الحوثيين

قوات الشرعيه اليمنيه



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة