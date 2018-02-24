مقتل 46 حوثيا فى مواجهات بالساحل الغربى لليمن





عدن(أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية اليوم السبت، بمقتل 46 عنصرا من ميليشيات الحوثى جراء مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية .

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية "إنه قتل 46 عنصرا من ميليشيات الحوثى الإيرانية باليمن فى مواجهات بالساحل الغربى مع المقاومة اليمنية المدعومة من القوات الإماراتية المشاركة فى التحالف العربى بقيادة السعودية" .

وكانت مقاتلات التحالف العربى وبإسناد من القوات الإماراتية قصفت تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثى الإيرانية فى منطقة الجاح التابعة لمديرية الدريهمى وفى مديرية الصليف بجبهة الساحل الغربى لليمن.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيا الحوثى نحو جبهة الساحل الغربى فى مفرق الجاح قرب مديرية الدريهمى وأسفرت عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين.كما استهدفت غارة أخرى مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثى الإيرانية فى مديرية الصليف ونتج عنها مقتل 10 وجرح 7 آخرين.