مقتل 2 وإصابة آخرين فى قصف تركى على ريف عفرين السورية





لندن(أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل مدنيين وإصابة آخرين فى قصف للجيش التركى على ريف عفرين شمال سوريا.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إن فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة سيطرت على قريتين جنوب عفرين وغربها بعد اشتباكات مع الأكراد"، مضيفا أنهم يستعدون لاقتحام بلدتى راجو وجندريس بعد اقترابهما منهما بدعم من الطائرات المدفعية التركية.

وفى المقابل، أشار المرصد إلى تمكن الأكراد من تدمير عربتين للجيش التركى ومقتل من فيهما شمال عفرين.

وفى سياق آخر، أعلنت قوات التحالف الدولية بقيادة واشنطن شن أكثر من 9 غارات على مواقع تنظيم "داعش" قرب مدينة البوكمال فى ريف دير الزور الشرقى.

وقال التحالف - فى بيان - "إن قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من واشنطن) قضت على التنظيم فى بلدة البحرة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات"، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع التنظيم انتقلت إلى منطقة الحوامة.

ومن ناحية أخرى، أفاد ناشطون سوريون بشن تنظيم داعش هجوما مباغتا على القوات السورية فى منطقة "صبيخان" بريف دير الزور الشرقى.