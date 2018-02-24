مقتل وإصابة 39 شخصا برصاص ميليشيا الحوثى فى تعز خلال يناير الماضى





عدن(أ ش أ)

قتل وأصيب 39 شخصا بينهم نساء وأطفال إثر قصف مليشيا الحوثى الإنقلابية على مدينة تعز اليمنية خلال شهر يناير الماضى.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان - فى تقرير، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، " إنه وثق مقتل 21 شخصا بينهم 5 أطفال و4 نساء، فيما أصيب 72 شخصا بينهم 18 طفلا و10 نساء بينهم حالات خطرة".

وأضاف "وثق فريق المركز ارتكاب ميليشيا الحوثى الانقلابية 5 مجازر دامية خلال شهر يناير راح ضحيتها 11 قتيلا من المدنيين و20 مصابا، كما قتل 3 أشخاص بقنص مباشر من قناص تابع للحوثيين فيما تم اغتيال مدنى واحد من قبل مسلحين مجهولين، وأصيب شخص جراء انفجار لغم زرعته المليشيا الانقلابية".

وأشار إلى أنه رصد حالة اختطاف واحدة قامت بها ميليشيا الحوثى للتربوى محمد أحمد الفقيه من مقر عمله فى مدرسة الرواد الأهلية بمدينة الراهدة، جنوب شرق محافظة تعز وتهجير 18 أسرة من قرية الكدمة عزلة القحيفة بالاضافة إلى تهجير ونزوح 31 اسرة من عزلة العدنة شرق صالة، وثلاث حالات اعتداء على حرية الرأى والتعبير.

ولفت المركز إلى أنه وثق تضرر 18 منزلا بشكل جزئى نتيجة قصف المليشيا بالقذائف والصواريخ، فيما تضررت 6 منازل بشكل كلى وفجرت الميليشيا منزلا واحدا، وتم تدمير مركبتين عامة ومركبتين خاصة كليا من قبل مجهولين و9 مركبات خاصة نتيجة قصف الميليشيا.