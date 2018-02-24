مغرد إماراتى: التاريخ سيذكر تآمر قطر ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين





كتبت – شرويت ماهر

أكد إبراهيم بهزاد المدون الإماراتى، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن التاريخ لن ينسى مؤامرات قطر ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين وتحالفها مع أعداء الأمة.

وكتب بهزاد :"سيذكر التاريخ أنه حينما كانت السعودية والإمارات فى حرب ضد الحوثيين أذناب إيران لتحرير اليمن و كانت مصر فى حرب ضد الاٍرهاب لتأمين الاستقرار على أرضها و كانت البحرين تتصدى لتآمر إيران عليها، كانت قطر تتآمر بإعلامها وعبر تحالفها مع أعداء الأمة ضد هذه الدول".



