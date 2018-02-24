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مغرد إماراتى: التاريخ سيذكر تآمر قطر ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين

السبت، 24 فبراير 2018 10:16 ص
مغرد إماراتى: التاريخ سيذكر تآمر قطر ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين إبراهيم بهزاد




كتبت – شرويت ماهر
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أكد  إبراهيم بهزاد المدون الإماراتى، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن التاريخ لن ينسى مؤامرات قطر ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين وتحالفها مع أعداء الأمة.

 

وكتب بهزاد :"سيذكر التاريخ أنه حينما كانت السعودية والإمارات فى حرب ضد الحوثيين أذناب إيران لتحرير اليمن و كانت مصر فى حرب ضد الاٍرهاب لتأمين الاستقرار على أرضها و كانت البحرين تتصدى لتآمر إيران عليها، كانت قطر تتآمر بإعلامها وعبر تحالفها مع أعداء الأمة ضد هذه الدول".

إبراهيم بهزاد
 

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مصر

السعودية

البحرين

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قطر

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