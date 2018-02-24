"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل





كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو حول تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل المقرر إقامته "بالأقصر 25 و26 فبراير 2017.

وتنطلق غدا الأحد ولمدة يومين فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويجمع المؤتمر عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، كما أن بعضهم له إنجازات فى مجال الزراعة بالمناطق التى تعانى نقصًا مائيًا قد يصل إلى حد الندرة المائية.