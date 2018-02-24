مصرع قهوجى فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء وسط مدينة بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى

لقى قهوجى مصرعه، منذ قليل، متاثراً باصابته بنزيف بالمخ وكسور بعظام المخ، اثر تعرضه لطعنات من أسلحة بيضاء بحوزة شابين فى مشاجرة بوسط مدينة بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وير الداخلية لامن بنى سويف اخطاراً من مستشفى بنى سويف العام بوصول " محمد ا.ر"-42 سنة مقيم مدينة بنى سويف ويعمل قهوجى فى احد مقاهى وسط المدينة مصاب بكسور مضاعفة بعظام الجمجمة ووجروح قطعية بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ، ولفظ انفاثة الاخيرة عقب وصولة المستشفى مباشرة .

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بنى سويف الى مستشفى بنى سويف العام ، حيث دلت التحريات الاولية الى وقوع مشادة كلامية بين المجنى علية وشابين داخل احد المقاهى بوسط مدينة بنى سويف ، تطورت الى مشاجرة بالاسلحة البيضاء تعدى بها الشابين على القهوجى