مصرع عاطل تحت عجلات قطار بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى عاطل مصرعة، تحت عجلات قطار بمحطة سكة حديد الخطاطبة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مأمور مركز شرطة السادات إخطارا باصطدام قطار بشخص ووفاته بمحطة سكه حديد الخطاطبة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين سقوط " ح. ح. ع " عاطل ومقيم بمركز بدر البحيرة، أسفل أحد قطارات خط كوم حمادة القاهرة، بدائرة المركز حال محاولته استقلال القطار عقب تحركة من المحطة.

وأسفر الحادث وفاة العاطل متأثراً بإصابته، وبسؤال شقيقه مقيم بذات الناحية أكد أنه لا توجد شبه جنائية، تم نقل الجثة إلى مستشفى السادات العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.