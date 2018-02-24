مصرع طفلة وإصابة 3 أخرين إثر سقوط رافعة على "شاليه" بالكويت

مصرع طفلة وإصابة 3 أخرين إثر سقوط رافعة على "شاليه" بالكويتالسبت، 24 فبراير 2018 07:37 م
سقوط رافعة
الكويت (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم السبت، وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين، بينهم رجل إطفاء، بسبب سقوط رافعة على "شاليه" داخل مزرعة بمنطقة العبدلى الزراعية.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ "الإطفاء" - فى بيان صحفى - إن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغا يفيد بسقوط رافعة على شاليه بمزرعة فى العبدلي، أثناء رفع شاليه آخر، مما أدى لاختلالها وسقوطها على شاليه بجانبها.
وأشارت الإدارة إلى أن فرقة إطفاء من مركز العبدلى سارعت الى موقع البلاغ؛ حيث أصيب أحد رجالها بيده خلال تعامله مع الحادث، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المصابين عبر الطوارئ الطبية، التى أرسلت الإسعاف الجوى إلى الموقع.
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