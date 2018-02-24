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مصرع شخصين فى إنفجار طرد مفخخ شرق الهند

السبت، 24 فبراير 2018 10:02 م
مصرع شخصين فى إنفجار طرد مفخخ شرق الهند الشرطة الهندية - أرشيفية




أ ش أ
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 لقى شخصان مصرعهما شرق الهند إثر انفجار طرد أرسل الى أحدهما فى شكل هدية بمناسبة الزواج.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية مساء اليوم أن شخصا مجهولا أرسل الطرد الى العريس ريما ساهو بولاية أوديشا بمناسبة الزفاف ، وإنفجر الطرد بمجرد فتحه ، ما أدى الى مصرعه وإصابة جدته (85 عاما) بجروح توفيت على أثرها بعد نقلها الى المستشفى للعلاج.


وبدأت الشرطة المحلية تحقيقات لتحديد الجهة التى أرسلت الطرد والدوافع التى تقف وراء هذا الحادث
 

 


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