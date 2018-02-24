مصرع شخصين فى إنفجار طرد مفخخ شرق الهند

مصرع شخصين فى إنفجار طرد مفخخ شرق الهندالسبت، 24 فبراير 2018 10:02 م
الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
لقى شخصان مصرعهما شرق الهند إثر انفجار طرد أرسل الى أحدهما فى شكل هدية بمناسبة الزواج.
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية مساء اليوم أن شخصا مجهولا أرسل الطرد الى العريس ريما ساهو بولاية أوديشا بمناسبة الزفاف ، وإنفجر الطرد بمجرد فتحه ، ما أدى الى مصرعه وإصابة جدته (85 عاما) بجروح توفيت على أثرها بعد نقلها الى المستشفى للعلاج.
وبدأت الشرطة المحلية تحقيقات لتحديد الجهة التى أرسلت الطرد والدوافع التى تقف وراء هذا الحادث.
إضافة تعليق
صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة
فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة