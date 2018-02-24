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مصدر أمنى: انفجار أحد إطارات أتوبيس الإسكندرية تسبب فى انقلابه وتفحمه

السبت، 24 فبراير 2018 04:14 م
مصدر أمنى: انفجار أحد إطارات أتوبيس الإسكندرية تسبب فى انقلابه وتفحمه حادث أتوبيس الإسكندرية




الإسكندرية - هناء أبو العز - أسماء على بدر
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، إن أتوبيس رحلات يقل نحو 30 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع، كانوا فى طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أن انفجار أحد إطارات الأتوبيس تسبب فى انقلابه بكوبرى"الألمانى" بالطريق الساحلى الدولى، ما أدى إلى اشتعال النيران به وبداخله العمال.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 8 عمال، وإصابة 22 آخرين من مستقليه، وجمعيهم من كفر الدوار.

تلقى اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية باشتعال النيران فى أتوبيس بالطريق الدولى، ووجود وفيات ومصابين، فانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط الشرطة ونحو 10 سيارات إسعاف من محافظتى الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث.


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