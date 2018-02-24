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مصدر أمنى: الكاميرات رصدت سارق كروت الشحن من محل تجارى بالهرم

السبت، 24 فبراير 2018 05:00 ص
مصدر أمنى: الكاميرات رصدت سارق كروت الشحن من محل تجارى بالهرم كاميرا مراقبة




كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر بمديرية أمن الجيزة، أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم بسرقة كروت شحن ومبلغ من محل تجارى فى الهرم.

وأضاف المصدر أن شخص واحد هو مرتكب الواقعة حيث كسر القفل الخاص بباب السوبر ماركت، واستولى على كروت الشحن والمبلغ وقدرت المسروقات بمبلغ 30 ألف جنيه.

وانتقل خبراء المعمل الجنائى لمحل الواقعة، لإجراء المعاينة، وبيان كيفية السرقة لتقديم تقرير للنيابة العامة للتحقيق.

وبدأت القضية بتلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، بلاغا بتعرض سوبر ماركت بمنطقة حدائق الأهرام للسرقة.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب السرقة استولى على كروت شحن ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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