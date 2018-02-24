مشاجرة وتراشق بزجاجات المياه الغازية بين عدد من الأشخاص بالعجوزة





كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة كبيرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث تبادل طرفى المشاجرة التراشق بزجاجات المياه الغازية الفارغة وسط حالة من الفوضي.

وتم إبلاغ غرفة النجدة، حيث انتقلت قوة أمنية إلي محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وجاري ضبط المتهمين، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلي حدوث تلفيات ببعض المحلات التجارية.