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مشاجرة وتراشق بزجاجات المياه الغازية بين عدد من الأشخاص بالعجوزة

السبت، 24 فبراير 2018 02:08 ص
مشاجرة وتراشق بزجاجات المياه الغازية بين عدد من الأشخاص بالعجوزة مشاجرة- أرشيفية




كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة كبيرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث تبادل طرفى المشاجرة التراشق بزجاجات المياه الغازية الفارغة وسط حالة من الفوضي. 

وتم إبلاغ غرفة النجدة، حيث انتقلت قوة أمنية إلي محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وجاري ضبط المتهمين، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلي حدوث تلفيات ببعض المحلات التجارية.

 


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مشاجرة

أرض اللواء

قسم العجوزة



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

atty algd

تطبيق القوانين وتشديد العقوبه

يجب القضاء على هذه الظاهره نهائيا بالقبض على كل من تشاجر او ساعد او تعاون فيها والقبض عليهم جميعا وليس صاحب المشكله فقط والغاء الاعلانات التى تظهر بالتلفاز نهائيا لانها تقوم بالتحريض على المشاجرات

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