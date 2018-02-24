مسئول يمنى: مقتل 5 أشخاص وإصابة 36 آخرين فى تفجيرين انتحاريين بعدن





عدن (أ ش أ)

أعلن مدير أمن محافظة عدن جنوب اليمن، اللواء الركن شلال على شائع، أن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا أمام وحدة مكافحة الإرهاب فى عدن أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم طفل، بجانب إصابة 31 مدنيا.

وقال شائع - حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز بالعربية" مساء اليوم السبت - إن رجال الأمن أفشلوا مخطط الاعتداء، وتم تصفية الإرهابيين قبل وصولهم إلى بوابة مقر مكافحة الإرهاب.

وأوضح المسئول الأمنى أن الهجوم الإرهابى استهدف مقر إدارة مكافحة الإرهاب بسيارتين مفخختين، كما حاول عدد من الإرهابيين الاقتراب من المبنى، لكن تمت تصفيتهم على الفور قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى البوابة الخارجية للمقر.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت فى وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى فى تفجيرات استهدفت معسكر مكافحة الإرهاب جنوب محافظة عدن.