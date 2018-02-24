مدير أوقاف البياضية ينتدب أئمة لمسجد الدويكات لنشر الفكر الوسطى الأزهرى بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

قرر الشيخ محمد مصطفى أبو دوح مدير إدارة أوقاف البياضية، إنتداب بعض من أئمة المساجد بمنطقة البغدادى إلى مسجد الدويكات بالبغدادى، وذلك لمصلحة العمل وللصالح العام، ولضخ دماء جديدة مستخدما فيها عنصر الشباب والاعتماد عليه فى نشر الفكر الوسطى الأزهرى فى المساجد الكبرى وغيرها، وفى إطار توجيهات الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

وفى هذا الصدد صرح الشيخ أبوالحجاج العقيلى المنسق الإعلامى بإدارة أوقاف البياضية والمتحدث الرسمى باسم الإدارة، ومفتش المساجد بإدارة أوقاف البياضية، أنه تقرر إجراء خطة انتدابات لمدة ستة شهور لمسجد الدويكات على أن تكون الخطة مفصلة لخدمة المساجد الكبرى.

وأضاف الشيخ أبوالحجاج العقيلى المنسق الإعلامى بإدارة أوقاف البياضية، فى بيان، أن الخطة شملت إنتداب الشيخ عادل محمود طه، إمام مسجد أحباب المصطفى بالنجاجرة من مسجده إلى مسجد الدويكات، من الفترة 21-2-2018 إلى 23-4-2018، والشيح ياسر رمضان رشيدى إمام مسجد الرحمن بالشيبانية بالبغدادى من مسجده إلى مسجد الدويكات من الفترة 24-4-2018 إلى 24-6-2018، والشيخ خالد حجاج حسن إمام مسجد الرحمة بالفخرانية بالبغدادى من الفترة 25-6-2018 إلى 26-8-2018، على أن يراعى تجديد الخطة وانتداب أئمة آخرين من نفس المنطقة بعد انتهاء هذه الفترة وعودتهم إلى مساجدهم.