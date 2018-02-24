مدير أمن القليوبية يتفقد الحالة الأمنية بشوارع مدن وقرى المحافظة





القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، الحالة الأمنية وتنشيط الخدمات والحراسات فى عدد من شوارع ومدن القليوبية، وتجول سيرًا على الأقدام يرافقه عدد من قيادات المديرية بشوارع المدينة، لمتابعة الحالة المرورية وإزالة الإشغالات من على الطريق والأرصفة وتأمين الحاكم.

وتابع مدير الأمن المحاور والخدمات المرورية، والتقى الضباط وأفراد الخدمات والحراسات، وشدد عليهم بضرورة شدة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه، للتعامل مع أى مواطن خارج عن القانون ويضر بالأمن العام، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن، مع ضرورة حسن التعامل مع المواطنين، ومنع إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات للأرصفة.

وبدء مدير الأمن جولته بتفقد للحالة الأمنية بمحكمة بنها كونها ضمن المنشآت الهامة، وقام بتفقد غرف الحجز وقسم الترحيلات، مؤكدا على حسن معاملة المرحلين، قائلا: "كل إنسان له حقوق يجب أن تراعى".

ثم قام "خيرت" بجولة ميدانية بمدينة بنها للعمل على ضبط الحالة المرورية وإزالة الإشغالات من الطريق تيسيرا لحركة مرور السيارات والمواطنين.

ومن الجانب الإنسانى قام خيرت بتفقد نادى الشرطة ببنها، مؤكدًا على الرعاية الاجتماعية المقدمة لإفراد هيئة الشرطة وطالب بسرعة إنهاء التجديدات داخل النادى شاكرا الجهد المبذول من قوات الشرطة، ثم توجه خيرت إلى مدينة طوخ وقاد حملة مرورية، وتم ضبط 4 سائقين يتناولون المواد المخدرة طبقًا للتحاليل وكذلك ضبط 16 مواطن محكوم عليهم فى عدة أحكام مختلفة.

كما تفقد خيرت محكمة طوخ الجزئية والخدمات المكلفة بحراسة المحكمة، مؤكدًا على اليقظة التامة، حفاظًا على ممتلكات الدولة، وتفقد جميع الخدمات الأمنية بمدينة طوخ.