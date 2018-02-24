video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محكمة الأسرة ترفض نشوز زوجة لخروجها للدراسة.. والحيثيات: اشترطته بعقد الزواج

السبت، 24 فبراير 2018 05:16 م
محكمة الأسرة ترفض نشوز زوجة لخروجها للدراسة.. والحيثيات: اشترطته بعقد الزواج محكمة الأسرة - أرشيفية




كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أصدرت محكمة الأسرة بزنانيرى، حكما برفض دعوى زوج، طالب بإثبات نشوز زوجته لخروجها للعمل والالتحاق بكورس بأحدى الجامعات الخاصة، مبررا ذلك بأن لديه طفله صغيرة ويخشى عليها، وأن زوجته تقضى معظم وقتها خارج المنزل، مما يؤدى إلى اتهام قواها ومرضها وعجزها عن تلبية الأعمال المنزلية.

 

تعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 1200 لسنة 2018 بتقدم الزوج"حسام .إ.خ" بطلب يثبت فيه نشوز زوجته "سلمى.ه.ص"، بعد رفضها الامتثال لطلب الطاعة الذى أقامة نهاية العام الماضى، مما حثه للجوء للحق القانونى وفق قانون الأحوال الشخصية-على حد وصفه، أثناء نظر طلبه أمام المحكمة.

 

 وأكد حسام العامل مدير المبيعات بالقطاع الخاص، على أنه جمعته وزوجته عشرة طيبة طوال 4 سنوات مدة زواجهم، ولم يكن يمتنع على حقها بالخروج للعمل، وكان يؤدى معها الأعمال المنزلية للتخفيف عنها كونه تساعده فى الإنفاق ولكنها منذ عام أصرت على الالتحاق بكورس مدة تستمر 24 شهرا دون أخذ رأيه، رغم أن لديها طفله ومنزل يحتاج إلى رعايتها، مضيفًا: "تحملت طوال نصف مدة التدريب والتطوير وطالبتها بالالكتفاء ولكنها امتنعت عن المثول لأوامرى وتركت المنزل وطلبت الطلاق".

 

وردت الزوجة على اتهامات زوجها، بتعسفه فى استخدام حقوقه، ورفضه الدراسة بسبب علمه من مديره بنيه ترقيتها بعد الانتهاء من التدريب، كما أنه يلزمها شهريا وفق بند بعقد الزواج بمساعدته فى أعباء المنزل، ويحثها على دفع معظم مرتبها، مما جعلها تصر على إتمام دراستها حتى تحسن من مستواهم المعيشى، مما دفعه للتعدى عليها بالضرب المبرح بعملها وتحرير بلاغ أثبت الواقعة بشهادة الشهود.

 

وجاءت المحكمة بحكمها الذى قضى برفض نشوز الزوجة، مؤكدا فى حيثياته، على أن الزوجة وضعت شرطا فى عقد الزواج نص على أن الزوج لا يحق له منعها من الخروج للعمل أو الدراسة، وبدوره وضع شرط لمساعدته ماديا وهو ما امتثلت بتنفيذه وفق للشهود وأقول الزوج رغم أنها غير ملزمه شرعا وقانون بذلك، وحيث أن الزوج عجز فى إثبات تقصيرها والضرر بصغيرتها، مما يترتب عليه أن دراستها وطلبها للعلم كانت لمصلحة الأسرة وجلب المنفعة.

 

وأشارت الحيثيات، إلى أنه ثبت وفق الأدلة والشهود قيام الزوج بضرب زوجته وخشيتها على نفسها من عنفه مما دفعها لترك المنزل، وتلاعب الزوج كيدا بعدم إعلانها فى الوقت القانونى لإنذار الطاعة وهو يمحو عنها أثر رفض طاعة زوجها والذهاب إلى منزل الزوجية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلامات يا رجولة.. فاطمة: زوجى أحضر بلطجية لهتك عرضى أمامه

سيدة تتعدى على زوجها بـ"سنجة" عقابا على تصويرها فى أوضاع مخلة

مأساة "أحلام".. الزوج يطردها لحملها بأنثى وأختها تطمع فى أخذ الرضيعة

محكمه الاسره

خلافات زوجيه

اخبار الحوادث

نشوز الزوجه

خلافات اسريه

طاعه زوجيه

بيت الطاعه



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة