محافظ كفر الشيخ: 50 مينى باص مكيف لنقل الركاب بتكلفة 50 مليون جنية





كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت شركة النقل الجماعي للنقل البري بكفر الشيخ ، مساء اليوم السبت ، لمناقشة اجراءات التشغيل ، واستعجال أول دفعه من الميني باص الذي قرر اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ تشغيله بين مراكز المحافظة ، ونظام السرفيس الداخلي لمدينة كفر الشيخ .

أكد عادل الشرقاوي ، رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي البري بكفر الشيخ ، إنه بحث مع أعضاء مجلس الإدارة استخراج التراخيص الازمه ل 50 ميني باص ،والذي وافق المحافظ على تشغيلها ، مؤكداً أن المحافظة ستشهد تجربة رائدة في توفير وسيلة مواصلات أمنة مكيفة يسع كل ميني باص ل 27 راكب ، بسعر التعريفة التي حددتها المحافظة .

وأضاف الشرقاوي ل " اليوم السابع " ، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، أزال العقبات لنجاح المشروع وتوفير الميني باص كوسيلة مواصلات لتخفيف الزحام الذي تشهده مواقف كفر الشيخ بصورة يومية ، ويضطر عدد كبير من المواطنين الإنتظار للحصول على وسيلة مواصلات ، مؤكداً أن المشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كمشروع قومي ،مؤكداً أن المحافظ وافق على إقام جراج خاص ب ال50 ميني باص وأنه تسلم موقع الجراج ، وسيتم تجهيزه وافتتاحه خلال أيام، مؤكداً أن المشروع سيوفر 300 فرصة عمل.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تشغيل 50 ميني باص مكيف، لنقل الركاب من المراكز والمدن الى عاصمة المحافظة، خلال شهر، وتوفير نقل جماعي داخلي يجوب أحياء المدينة، بالتعريفة الحالية المقررة بنفس هذه الخطوط المقررة بين المدن وعاصمة المحافظة، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لمدينة كفر الشيخ والعودة منها، خاصة طلاب وطالبات الجامعة وبخاصة خلال فترات الامتحانات .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن الـ 50 مينى باص كمرحلة أولى بتكلفة 50 مليون جنيه شاملة المواقف المخصصة للمشروع بالمدن وعاصمة المحافظة، وسوف يتم زيادة العدد إلى 100 مينى باص على مراحل، على أن يستوعب كل مينى باص 27 راكباً، موديل 2018 مكيفة مزودة بكاميرات مراقبة، لتحقيق كافة ضمانات الأمان للركاب، ولتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تشغيل الشباب فى هذا المشروع من خلال القطاع الخاص، وسيتم توزيع سيارات المينى باص على المراكز والمدن بدائرة المحافظة طبقاً لإحتياجات كل مركز .

وأكد محافظ كفرالشيخ، ان هذا المشروع يضع حلاً نهائياً لمشكلة الزحام فى نقل طلبة جامعة كفرالشيخ من المدن المختلفة إلى عاصمة المحافظة وبخاصة خلال أيام الامتحانات مراعاة لإحتياجاتهم وتأمين وصولهم فى المواعيد المحددة دون تأخير، وتحسين خدمات النقل الجماعى للمواطنين بدائرة المحافظة .