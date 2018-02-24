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محافظ جنوب سيناء: المحافظة شهدت بالفترة السابقة طفرة فى مجال الإسكان

السبت، 24 فبراير 2018 07:45 ص
محافظ جنوب سيناء: المحافظة شهدت بالفترة السابقة طفرة فى مجال الإسكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء




جنوب سيناء - فايزة مرسال
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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة فى مجال الإسكان والطرق وإنشاء تجمعات سكنية كخطوة تساهم فى شعور المواطن السيناوى بالاستقرار والأمان من خلال توفير وحدات سكنية لهم.

 

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، نسعى دائما لتوفير الإسكان المتنوع تلبية لرغبة أهالينا فى المحافظة وخاصة الأسر البدوية بالوديان والتجمعات البدوية، وتم الانتهاء من 420 منزلا بدويا بتجمعات البدوية وجارى تنفيذ 150 منزلا بدويا منهم 30 منزلا بدويا، منهم 10 بالحمامى و20 بالمروة بسانت كاترين بتكلفة 4 مليون جنيه و30 منزلا بدويا بالجهة الغربية بقرية الوادى بطور سيناء بتكلفة 3 مليون جنيه و700 ألف جنيه و60 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء بتكلفة 22 مليون جنيه و30 منزلا بدويا 20 بالشيخ عواد -10 بوادى غربه بمدينة سانت كاترين بتكلفة 5 مليون جنيه و300 ألف جنيه.

                                                 

ومن جانبة قال العميد جمال مهدى مدير مديرية الطرق بجنوب سيناء الطرق، إن أهم شرايين التنمية وتشكل محاور مهمة فى عملية التنمية والتعمير استكمال ورفع كفاءة الطرق الدخلية بمدن المحافظة بتكلفة 331 مليون و300 ألف جنيه منها استكمال الطرق الداخلية بدهب "مرحلة ثانية"  بطول17كم  بتكلفة 37 مليون جنيه.

        

كما يتم رفع كفاءة طريق السلام بشرم الشيخ "مرحلة ثالثة"  62 مليون جنيه إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية "بطور سيناء - بشرم الشيخ" الخطة العاجلة بتكلفة 15 مليون جنيه وتم استكمال طرق دهب المرحلة الثالثة بطول 15 كيلو متر بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء ورصف مدخل مدينة الطور "ازدواج" بطول 3.5كم بتكلفة 30 مليون جنيه.

 

وأضاف مدير مديرية الطرق والكبارى، أنه جارى تنفيذ إنشاء ورصف طريق  يربط بين تجمع أبو غراقد وادى  مكتب 14كم بتكلفة 25 مليون جنيه و300 ألف جنيه وجارى تنفيذ حماية حواف هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جارى طرح إنشاء ورصف طريق الطور "وادي ميعر بطول 20 كم" بتكلفة 27 مليون جنيه.


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