محافظ القليوبية يبحث مع مديرى المديريات إستعداداتهم للانتخابات الرئاسية





القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

قال اللواء محمود عشماوى محافط القليوبية أنه فى إطار سلسلة الاجتماعات المتواصلة والمتتالية لاتخاذ كافة الاجراءات لتفعيل المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وعقد عشماوى اجتماع بموظفى ديوان عام المحافظة لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية، وذلك بحضور اللواء فرحات السبكى السكرتير العام.

وأكد عشماوى خلال الإجتماع للموظفين على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطى واحد أهم وسائل المشاركة فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أهمية ذلك فى دعم مكانة مصر عالميا فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن العاملين فى الدواوين والمصالح الحكومية لهم دور فى تحفيز أسرهم وأولادهم و تشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والمقرر إجرائها أيام 28،27،26 مارس المقبل وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتكون رسالة للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم يحترم المؤسسات ويعلى من شأن الدستور وتطبيق أحكام القانون.

على جانب آخر، عقد اللواء محمود عشماوى، إجتماعا بجميع مديرى مديريات الخدمات الموجودة بالمحافظة لبحث إستعداداتهم فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والإطمئنان على جاهزية المقار الإنتخابية فى كل المديريات.

وأكد عشماوى خلال الإجتماع على أهمية حث المواطنين على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، لإرسال رساله للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحث السياسي، يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لإستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

وطالب المحافظ بتوعية الموظفين فى دواوينهم بحجم التحديات الداخلية و الخارجية و المؤامرات التى تُحاك بمصر و التعريف بكافة المشروعات القومية التى تقام على أرض الواقع و التى من خلالها تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين لتشجيعهم على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية لإستكمال مسيرة التنمية والبناء تطبيقاً للدستور ولإعلاء دولة المؤسسات و إحترام القانون.

وفى سياق آخر، أكد محافظ القليوبية، انه قامت مديرية التموين بشن حملة فجر اليوم على المخابز والأنشطة التموينية بدائرة المحافظ وتم ضبط 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم معد للتهريب ومخبأ بأحد المخابز البلدية بناحية كوم الأطرون بمدينة طوخ لتهريب الدقيق، كما تم ضبط مخبز سياحى بدون ترخيص يستخدم دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية وتم ضبط 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم للاتجار فى المخابز البلدية ومهرب بطريقة غير مشروعة بقرية السفيانة بمركز طوخ.

كما تم ضبط مخبزين بلدى بانتاج خبز ناقص الوزن ومخبز بلدى أخر يقوم بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم والعرض على النيابة المختصة.

وشدد عشماوى، على ضرورة عمل حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها و ضبط المخالفين و تطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و ضمان جودة و سلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

كما أكد اللواء محمود عشماوى، انه قامت مديرتى التموين والطب البيطرى بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمدينة شبين القناطر بشن عدد من الحملات المكبرة على محلات لبيع اللحوم والدواجن والأسماك فقد تم ضبط الاتى:

ضبط 29 كيلو أوراك دجاج مجمدة و10 كيلو لحم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرية نوى كما تم ضبط ثلاجة بالقرية بها 29 كيلو أوراك دواجن و4 كيلو سجق شرقى و6 كيلو كبدة مستوردة بدون بيانات و10 كيلو لحوم متقطعة و6 كيلو سمك مكرونه و15 كيلو سمك ماكريل وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وعلى جانب آخر تم ضبط ثلاجة بمدينة شبين القناطر تبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث تم ضبط 880 كيلو دجاج أوكرانى و156 دجاج برازيلى و145 كيلو دجاج و14 شيش دواجن و96 كيلو سجق و15 كيلو كبدة و700 كيلو لحم مفروم وتم تحرير 3 محاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إعدام المضبوطات.

وشدد عشماوى على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والبيطرية وتشديد الرقابة للحفاظ على صحة المواطنين.