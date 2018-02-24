محافظ الدقهلية : تعيينات رؤساء المدن والمراكز تمت بشفافية وبلا وساطة





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، ان اختيارات وتعيينات وندب رؤساء المدن والمراكز والأحياء والنواب والمساعدين الجدد وسكرتيروا العموم بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمت بكل شفافية بلا وساطة ولا محسوبية ومن خلال العديد من المقابلات الشخصية والامتحانات الدقيقة ووفقا لقواعد معايير واسس محدده تستهدف ضخ دماء جديدة بمواقع العمل التنفيذي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ الدقهلية، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والنواب والمساعدين والسكرتيرين الجدد، بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية اختيار قرية كبيرة بكل مركز للنهوض والإرتقاء بمستوى كافة الخدمات بها لتصبح قرية نموذجية تعمم بعد ذلك على كل قرى المركز، والتحفيز لرئيس القرية المسئول، مضيفاً ضرورة الدعم الكامل لرؤساء القرى لتأدية واجباته الوظيفية على أكمل وجه، مشيراً إلي أنه سيتم معاقبة المقصرين منهم خاصة فيما يتعلق بأراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة كافة المخالفات، موضحاً أن هناك تقيم مستمر لرؤساء القرى كاملة عن الحالة العامة بالقرية نطاق مسئولياتهم وكافة الخدمات بها وحل مشكلات المواطنين الطارئة.

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة أكد الشعراوي، على أهمية تذليل كافه العقبات بشأن إتمام ونجاح عملية انتخابات الرئاسة القادمة وتيسير عمليات الادلاء بالأصوات داخل اللجان والتصدي لأية طوارئ بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أهمية تفعيل خدمة "الواتس آب" داخل كل وحدة محلية للمركز والمدينة والحى لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعه الرد عليها، بالإضافة إلى الإهتمام بكافة ما يرد من شكاوى من خلا ل بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وسرعة الرد عليها، مضيفاً أهمية تفعيل جميع إدارات خدمه المواطنين بالوحدات المحلية وحسن التعامل مع الجمهور وحل مشكلاتهم.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذى تقوم به إدارات التفتيش المالي والإداري داخل الإدارات والوحدات الحكومية في التصدي لكافة أشكال التقصير في العمل، فضلا عن كشف الفساد ومعاقبة المقصرين والفاسدين، موضحاً تبعية تلك الإدارات بالوحدات المحلية تبعية فنيه للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

ومن ناحية أخري قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمود محمد منصور، 22 سنة، ابن قرية ميت سعدان التابعة للوحدة المحلية لقريه اشمون الرمان مركز دكرنس، والذى استشهد اثناء تأدية واجبه الوطني في العملية الشاملة 2018 ضد الارهاب الغاشم بسيناء، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

وقرر المحافظ، إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الإعدادية بقريه اشمون الرمان تخليدا لذكراه، موجهاً بعمل جداريه يتم تصميمها من الرخام داخل المدرسة تحمل سيرته الذاتية وظروف استشهاده دفاعاً عن الوطن والتصدي للإرهاب، وصورة كبيره له لتظل سيرته الذاتية البطولية أمام الاجيال المتعاقبة ترسيخا لقيمه وفضيله الانتماء وحب الوطن.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد، معرباً عن امتنانه للصبر الكبير الذى بدا واضحا على وجه ام الشهيد واسرته، مؤكدا ان امهات الشهداء جميعا يمن الله عليهم دوما بالصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى.

وشدد الشعراوي، على أننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع اسر الشهداء، موجهاً الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم، ومشيراً إلي الدور العظيم والعملية الكبيرة التي تتم في أرض سيناء حالياً للقضاء علي جذور الإرهاب والتي تحمل اسم العملية الشاملة سيناء 2018.