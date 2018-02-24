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محافظ البحيرة تنعى ضحايا حادث أتوبيس الإسكندرية

السبت، 24 فبراير 2018 09:02 م
محافظ البحيرة تنعى ضحايا حادث أتوبيس الإسكندرية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة




البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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نعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة  أبناء المحافظة ضحايا حادث أتوبيس الإسكندرية الأليم ، الذى راح ضحيته 9 أشخاص واصابة 21 اخرين.

ووجهت محافظ البحيرة بصرف إعانة عاجلة لأسر الضحايا موجهة المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة وسامى الصياد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومصطفى صالح مدير عام العلاقات العامة بسرعة التوجه إلى الإسكندرية للإطمئنان على المصابين والتأكيد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم  وصرف إعانة عاجلة للمصابين وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالضحايا

وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على متابعة المصابين بصفة مستمرة لافته إنها ستقوم بزيارتهم صباح باكر للإطمئنان على كافة الحالات داعيه المولى عزوجل بأن يرحم الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب واحتراق أتوبيس يُقل عمالا تابعين لإحدى شركات السيراميك ، وذلك بالقرب من منزل كوبري الألمان على الطريق الدولي غرب الإسكندرية ، وبالمعاينة تبين أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة من خلف الأتوبيس مما أدى انقلابه واشتعال النيران به واحتراقه بالكامل

 وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين ، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية والإسعاف ، وتم اخماد الحريق وانتشال الجثث والمصابين .

على الصعيد ذاته تم نقل 4 وفيات لمستشفى رأس التين العام ، و4 وفيات أخرى لمشرحة كوم الدكة ، وجاري تحديد شخصياتهم وذلك نتيجة احتراقهم بالكامل ، كما تم نقل 11 مصاب لمستشفى رأس التين العام ، و 6 مصابين لمستشفى القبارى العام ، 4 إصابات لمستشفى جمال عبد الناصر ، وجميعها إصابات حروق .

 

 


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