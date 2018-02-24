محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الإغاثة ومواجهة الطوارئ والأزمات بمعسكر القرش





الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمعسكرالقرش بالطريق الدائرى، لتفقد مركز الإغاثة والإيواء المجمع فى حال حدوث أي طوارئ أو أزمات قد تتعرض لها المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المركز وإستعدادته للتعامل مع أي موقف طارئ.

ورافق المحافظ خلال زيارته كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك فى إطارإستكمال خطة محافظة الإسماعيلية وإستعدادتها لمواجهة الأزمات والطوارئ بمختلف أشكالها .

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقيه أثناء الزيارة الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء الهلال الأحمر المصرى وممثلي كافة الجهات المعنية .

قام المحافظ بتفقد المخيمات وكافة التجهيزات والإمكانيات التى تم توفيرها بالمركز .