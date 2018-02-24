video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الإغاثة ومواجهة الطوارئ والأزمات بمعسكر القرش

السبت، 24 فبراير 2018 08:10 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الإغاثة ومواجهة الطوارئ والأزمات بمعسكر القرش جانب من الزيارة




الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمعسكرالقرش بالطريق الدائرى، لتفقد مركز الإغاثة والإيواء المجمع فى حال حدوث أي طوارئ أو أزمات قد تتعرض لها المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المركز وإستعدادته للتعامل مع أي موقف طارئ.

ورافق المحافظ خلال زيارته  كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك فى إطارإستكمال خطة محافظة الإسماعيلية وإستعدادتها لمواجهة الأزمات والطوارئ بمختلف أشكالها .

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقيه أثناء الزيارة الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء الهلال الأحمر المصرى وممثلي كافة الجهات المعنية .

قام المحافظ بتفقد المخيمات وكافة التجهيزات والإمكانيات التى تم توفيرها بالمركز .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية الجديد

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اداره الازمات بالاسماعيليه

مركزالاغاثه بمعسكر القرش

اخبار مصر

اخبر المحافظات



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ناقد صريح جدا

تطويره وترميمه

وقد زرت المركز واقمت به عدة ايام فى الاسماعيلية مع أحد الفرق الرياضية ..وقد لاحظت ان المركز يفتقد لعناصر كثيرة منها ان دورات المياه سيئة جدا والمركز يحتاج الى تطوير الغرف وبعض الهانات ليصبح نموذجيا اما من الخارج فهو تحفة رائعة ايضا الملاعب جيدة جدا واقتراحى  لسيادة اللواء يسن طاهر وسيادة الوزير خالد عبد العزيز بتطوير المركز وجعله تحفة عالمية لشباب مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة