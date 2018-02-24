محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الإغاثة ومواجهة الطوارئ والأزمات بمعسكر القرش

محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الإغاثة ومواجهة الطوارئ والأزمات بمعسكر القرشالسبت، 24 فبراير 2018 08:10 م
الإسماعيلية – جمال حراجى
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمعسكرالقرش بالطريق الدائرى، لتفقد مركز الإغاثة والإيواء المجمع فى حال حدوث أي طوارئ أو أزمات قد تتعرض لها المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المركز وإستعدادته للتعامل مع أي موقف طارئ.
ورافق المحافظ خلال زيارته كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك فى إطارإستكمال خطة محافظة الإسماعيلية وإستعدادتها لمواجهة الأزمات والطوارئ بمختلف أشكالها .
وكان فى استقبال المحافظ ومرافقيه أثناء الزيارة الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء الهلال الأحمر المصرى وممثلي كافة الجهات المعنية .
قام المحافظ بتفقد المخيمات وكافة التجهيزات والإمكانيات التى تم توفيرها بالمركز .
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بواسطة:
ناقد صريح جدا
تطويره وترميمه
وقد زرت المركز واقمت به عدة ايام فى الاسماعيلية مع أحد الفرق الرياضية ..وقد لاحظت ان المركز يفتقد لعناصر كثيرة منها ان دورات المياه سيئة جدا والمركز يحتاج الى تطوير الغرف وبعض الهانات ليصبح نموذجيا اما من الخارج فهو تحفة رائعة ايضا الملاعب جيدة جدا واقتراحى لسيادة اللواء يسن طاهر وسيادة الوزير خالد عبد العزيز بتطوير المركز وجعله تحفة عالمية لشباب مصر