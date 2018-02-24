محافظة شمال سيناء تعلن مواعيد نقل مرضى الفشل الكلوى لمستشفى العريش





شمال سيناء محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء الليلة فى بيان لها مواعيد وأماكن نقل مرضى الفشل الكلوى لمستشفى العريش العام لإجراء عمليات الغسيل تيسيرا عليهم وتسهيل لحصولهم على الخدمة الطبية فى ظل إجراءات امنية مشددة تشهدها شمال سيناء .

واوضح البيان انه لتخفيف العبء عن مرضى الغسيل الكلوي من التنقل إلى مستشفي العريش العام والعودة تقرر اعتباراً من صباح غدا الأحد الموافق 25/2/2018 تسيير أتوبيسات لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطق تواجدهم إلى مستشفي العريش العام والعودة مرة أخري والمناطق هي المساعيد – الزهور – شارع البحر – الفواخرية – وسط المدينة – العبور – ضاحية السلام – الريسة – أبو صقل – كرم أبو نجيله .

والمواعيد والتجمعات السبت – الاثنين – الأربعاء 7 ص شارع البحر (حضرموت) – شارع القاهرة – جامع النصر – شارع أسيوط (العتلاوي) – الفواخرية (مدرسة العاشر من رمضان – صيدلية الشعراوي – مدرسة بن سيناء – مسجد ابى بكر الصديق ) – ضاحية السلام (مسجد شعث) – عاطف السادات (الموقف الجديد) – وسط البلد (مطعم الحن) – العبور (آخر العبور) – السمران (شارع حلون – المركز الحضري) – أبو صقل ( المثلث) – الريسة (مصنع المكرونة) – الصفا (شارع محمد فريد) – ابو صقل ( المثلث) (مخبز بسملة) – آل ياسر (الاستراحة) .

ويومى الأحد – الثلاثاء – الخميس 7 ص المساعيد (موقف الإداري) – الزهور (مدخل الزهور 1) – الفواخرية (ميدان الفالح) – وسط البلد (الرفاعي) – أبو صقل ( المثلث) – العبور (أول العبور بجوار الصيدلية) – ملك المسامير – ضاحية السلام (أمام صيدلية احمد و احمد).