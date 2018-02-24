مؤتمر "كلنا معاك من أجل مصر" لدعم الرئيس السيسي بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلقت الدعاية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحافظة كفر الشيخ وفقًا للجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعقد أول مؤتمر انتخابى حاشد بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ مساء اليوم السبت، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، برئاسة الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر و"هى الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى” بمحافظة كفر الشيخ.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم بالحملة بكفر الشيخ، وسعد مليحة، أمين عام الحملة بمركز فوه، والمهندس حسن الجمل مدير الحملة بكفر الشيخ، وصلاح بدير، أمين تنظيم فوه، وحضور محسن الأودن، رئيس مدينة فوه، وهالة أبو السعد، وعلاء سلام، وفتحى الشرقاوى، أعضاء مجلس النواب بدائرة فوه ومطوبس، كما حضر أكثر من 5 آلاف مواطن من أبناء مدينة ومركز فوه والقرى التابعة لها.

وأكد سعد مليحة، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بفوه، أن أبناء فوه سيكونون على قلب رجلا واحدا خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية الشهر القادم، نظرا لما يتمتع به الرئيس من حب حقيقى من جموع الصناع والزراع والموظفين ببلد المآذن فوه، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة فى الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس القادم لرد الجميل لمن أعاد هيبة مصر بين دول العالم.

وأشار المهندس حسن الجمل، مدير حملة كلنا معاك من أجل مصر بكفر الشيخ، إلى إنجازات الرئيس السيسى فى كافة المجالات من الطرق والكهرباء والغاز ومزرعة بركة غليون والمستشفيات التى تم إقامتها وأفتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج المرضى بهذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى، وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية.

وأكد الدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم بالحملة بكفر الشيخ، أن مركز فوه كان له دور كبير فى تحرير إستمارات مطالبة الرئيس بالترشح لفترة ثانية، كما كان لها دور بارز فى تحرير التوكيلات الخاصة بدعم ترشح الرئيس فى الانتخابات، ونأمل أن يكون لها دور كبير أيضا فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن رد الجميل للرئيس فهو لا يحتاج لرد جميل وإنما نتحدث عن رد الجميل لمصر.

وأضاف الغمرى، أننا هننزل الانتخابات ليس للرئيس السيسى وإنما لمصر ردا على هؤلاء الدول التى تحارب مصر، فقد حب الله مصر برجال أوفياء يحموها، موجها حديث للحاضرين "ارجوا المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة".

من جانبه أكد الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، أن أهل مدينة ومركز فوه الذى أنحب العظماء أمثال سعد باشا زغلول كان له دور كبير فى دعم الرئيس بالتوكيلات خلال الفترة الماضية ونأمل فى استمرار هذا الدعم والمساندة خلال الفترة القادمة وفى انتخابات رئاسة الجمهورية، وقدم الشكر على هذا الاحتفال الكبير حفاوة الاستقبال.

وأشار أمين عام الحملة، إلى الانجازات العديدة للرئيس التى تمت على ارض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة كفر الشيخ فقط، لابد أن يكون الجميع على قلب رجلا واحد والتأثير على شارع فوه لنزول الجميع للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية.

وأكد علاء عبدالله أمين عام اللجنة الإعلامية بالحملة بكفر الشيخ، أن الدعاية سوف تستمر لمدة 28 يوما تنتهى قبل يوم من إجراء مواعيد الاقتراع بالداخل، مشيرا إلى بدء عقد المؤتمرات الانتخابية الحاشدة فى مدن وقرى المحافظة المختلفة وعمل اللجان الخاصة بالدعاية الانتخابية للرئيس السيسى بمحافظة كفر الشيخ لحشد الناخبين لضمان الحصول على المركز الأول فى عملية التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، مع تطبيق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وطبقا للضوابط الدستورية والقانونية ولقرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية.

وأضاف بأن الحملة بكفر الشيخ قد أصدرت تعليماتها لجميع الأمانات الفرعية بالمراكز والمدن والقرى بالقيام بالدعاية الانتخابية المحددة وطبقا لما جاء بضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات ومنها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشح المنافس للرئيس السيسى وعدم استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة والمصالح الحكومية بالدعاية والالتزام بالدعاية عن طريق عقد المؤتمرات بالمدن والقرى الكبرى على مستوى المحافظة، مع الدعاية من منزل إلى منزل بقرى المحافظة.

أضاف بأن ثانى المؤتمرات الانتخابية للدعاية للرئيس السيسى بمحافظة كفر الشيخ سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 من فبراير الجارى بمركز بلطيم بقاعة القوات المسلحة على رافد الطريق الدولى، وعقد ثالث مؤتمر بمدينة دسوق يوم الأربعاء القادم بقاعة الملكة، على أن يتوالى عقد باقى المؤتمرات بالمراكز حيث سيتم عقد مؤتمر مركز الرياض فى 4 مارس القادم وبعدها عقد المؤتمرات على مستوى المدن المختلفة خلال فترة الدعاية بعدد 45 مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدن وقرى محافظة كفرالشيخ.