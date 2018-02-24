video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الرد السريع العراقية تنفى انسحابها من محافظة صلاح الدين

السبت، 24 فبراير 2018 07:15 م
قوات الرد السريع العراقية تنفى انسحابها من محافظة صلاح الدين الشرطة العراقية




بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

نفت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم السبت، انسحاب عناصرها من محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق الرسمى باسم فرقة الرد السريع فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "فرقة الرد السريع لم تنسحب من قاطع المسئولية ومستمرة عناصرها بالواجب فى شرق صلاح الدين".

وكان النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله أكد - فى وقت سابق اليوم - وجود صور وإثباتات على انسحاب القوات الأمنية من كركوك والطوز، مبينا أن انسحاب تلك القوات يعنى عودة "داعش" للسيطرة على المناطق المذكورة.

وفى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة البصرة، بأن مدنيا أصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام داره وسط المحافظة.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام دار سكنية فى حى الأحرار الواقع ضمن مركز المحافظة انفجرت، مساء اليوم، مما أسفر عن إصابة صاحب الدار وإلحاق أضرار مادية بالدار".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجار والتعرف على هوية منفذيه".

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة البصرة خلال الأيام الماضية عمليات دهم وتفتيش تهدف إلى تعزيز الأمن وفرض النظام فى المحافظة التى تواجه مشاكل أمنية، من أبرزها كثرة النزاعات العشائرية المسلحة، وتكرار حالات تفجير عبوات صوتية على دور سكنية ومقاه شبابية، وانتشار تجارة المخدرات. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتجاجات فى كردستان العراق ضد الهجوم التركى على عفرين السورية

مظاهرات فى إقليم كردستان العراق دعما لـ"عفرين" السورية

العراق: مقتل نحو 60 إرهابيا من بقايا داعش فى ديالى خلال أسبوع

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة