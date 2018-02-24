"قطريليكس": المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية بدوامة العنف الليبى





كتبت – شرويت ماهر

كشفت صفحة قطريليكس عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية فى دوامة العنف الليبيى وبث الفرقة بين القبائل.

وذكر قطريليكس أن تميم فشل فى التواصل مع سيف الإسلام القذافى فكلف "ذبابة الإلكترونى" بتدشين حساب وهمى بأسم الأخير لإقحام السعودية فى دوامة العنف الليبى وتضليل الرأى العام وبث الفرقة بين القبائل.

وأكد أن مصادر ليبية كشفت أن المخابرات القطرية تقف وراء فبركة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم ابن الزعيم الليبى الراحل سيف الإسلام القذافى بهدف تضليل الرأى العام وتفتيت القبائل الليبية.