"قطريليكس": المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية بدوامة العنف الليبى

"قطريليكس": المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية بدوامة العنف الليبىالسبت، 24 فبراير 2018 10:38 ص
كتبت – شرويت ماهر
كشفت صفحة قطريليكس عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية فى دوامة العنف الليبيى وبث الفرقة بين القبائل.
وذكر قطريليكس أن تميم فشل فى التواصل مع سيف الإسلام القذافى فكلف "ذبابة الإلكترونى" بتدشين حساب وهمى بأسم الأخير لإقحام السعودية فى دوامة العنف الليبى وتضليل الرأى العام وبث الفرقة بين القبائل.
وأكد أن مصادر ليبية كشفت أن المخابرات القطرية تقف وراء فبركة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم ابن الزعيم الليبى الراحل سيف الإسلام القذافى بهدف تضليل الرأى العام وتفتيت القبائل الليبية.
#تميم فشل في التواصل مع #سيف_الإسلام_القذافي فكلف ذبابه الإلكتروني بتدشين حساب وهمي باسم الأخير لإقحام #السعودية في دوامة العنف الليبي وتضليل الرأي العام وبث الفرقة بين القبائل#قطريليكس#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تمول_الإرهاب#تميم_يدعم_الإرهاب_بإفريقيا pic.twitter.com/2jd8zIiKWP— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) February 24, 2018
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة