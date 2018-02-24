video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"قطريليكس": المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية بدوامة العنف الليبى

السبت، 24 فبراير 2018 10:38 ص
"قطريليكس": المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية بدوامة العنف الليبى تميم بن حمد




كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

كشفت صفحة قطريليكس عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المخابرات القطرية فشلت فى إقحام السعودية فى دوامة العنف الليبيى وبث الفرقة بين القبائل.

 

وذكر قطريليكس أن تميم فشل فى التواصل مع سيف الإسلام القذافى فكلف "ذبابة الإلكترونى" بتدشين حساب وهمى بأسم الأخير لإقحام السعودية فى دوامة العنف الليبى وتضليل الرأى العام وبث الفرقة بين القبائل.

 

وأكد أن مصادر ليبية كشفت أن المخابرات القطرية تقف وراء فبركة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم ابن الزعيم الليبى الراحل سيف الإسلام القذافى بهدف تضليل الرأى العام وتفتيت القبائل الليبية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطريليكس تفضح نظام الحمدين المتورط فى الوقيعة بين الإمارات وتونس.. فيديو

قطريليكس

تميم

ناظم الحمدين

السعودية

تويتر

ليبيا



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة