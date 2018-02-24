قبل انطلاق فعالياته.. وزيرة الهجرة تتفقد آخر استعدادات "مصر تستطيع بأبناء النيل"السبت، 24 فبراير 2018 08:40 م
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب الأقصر أحمد مرعى
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تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، آخر استعدادات عقد المؤتمر الوطنى الثالث لعلماء وخبراء مصر فى الخارج الذى تنطلق فعالياته خلال ساعات بمدينة الأقصر تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل" والمقرر انطلاقه غدا الأحد ويستمر ليومين.
زارت الوزيرة قاعات الجلسات التى سيشارك فيها 23 عالمًا وخبيرًا مصريًا فى شئون المياه والزراعة وإدارة الموارد المائية، واستصلاح الأراضى، وتنمية المجتمع الريفى، وهى القضايا التى يخصص المؤتمر دورته الحالية لها.
واطمأنت الوزيرة على جميع الاستعدادات وعقدت اجتماعا مع فريق العمل فى المؤتمر وأثنت على مجهوداتهم.
ومن المنتظر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء، ويتضمن 6 جلسات نقاشية عقب جلسة الافتتاح فى اليوم الأول.
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