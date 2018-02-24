قبرص تطالب المجتمع الدولى بالضغط على تركيا لوقف استفزازها بالمنطقة الاقتصادية





نيقوسيا (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس النواب القبرصى ديمتريس سيلوريس، المجتمع الدولى إلى ممارسة ضغوطه على تركيا فيما يتعلق بـ "أعمالها الاستفزازية غير المشروعة" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى للجمهورية.

وذكرت وكالة أنباء قبرص أن سيلوريس بعث برسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى وإلى رؤساء البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وإلى الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن وكذلك لرؤساء الاتحاد البرلمانى الدولى وللجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وأشار فى رسالته إلى أن قيام تركيا بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل المنطقة البحرية القبرصية والمجال الجوى الوطنى ومنطقة معلومات الطيران لنيقوسيا، يخلق مناخا من التخويف وعدم الثقة للشركات التى تعمل بشكل كامل وفقاً للقانون الدولى فى المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى.

وقال سيلوريس إن هذا النشاط التركى غير المشروع هو دليل آخر على أن تركيا تقوض الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط ​​الهشة بالفعل وتحول ضد سياسات الاتحاد الأوروبى المتعلقة بتنويع مصادر إمدادات الطاقة والممرات وأمن الطاقة، فى الوقت نفسه تطالب تركيا باستمرار مسارها الأوروبى وطموحاتها وكأن شيئاً لم يكن.

ودعا رئيس مجلس النواب القبرصى المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على تركيا لتتوقف عن أنشطتها غير القانونية والالتزام بالقانون الدولى وقواعد الاتحاد الأوروبى ومبادئه.

كانت سفن حربية تركية قد أوقفت سفينة حفر تعمل لحساب شركة الطاقة الإيطالية اينى من أجل بدء عمليات الحفر فى القطعة الثالثة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.