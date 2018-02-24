قاض بلجيكى يوجه اتهاما بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام

قاض بلجيكى يوجه اتهاما بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلامالسبت، 24 فبراير 2018 06:45 م
شرطة بلجيكا
بروكسل (رويترز)
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وجه قاض بلجيكى اليوم السبت، اتهاما بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسى فى الهجمات التى وقعت فى باريس فى نوفمبر تشرين الثانى عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.
وأكدت متحدثة باسم الإدعاء البلجيكى توجيه الاتهام لمحمد عبد السلام الذى كان أحد شخصين وجهت لهما اتهامات فيما أفرجت السلطات عن متهمين آخرين عقب اعتقالهم يوم الخميس.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن محامى محمد عبد السلام قوله إن موكله ينفى الاتهام.
وذكرت صحيفة "لا ديرنير أور" البلجيكية أن محمد عبد السلام الذى كان يشهر سكينا سرق 70 ألف يورو من موظفين فى بلدية مولينبيك كانوا فى طريقهم لإيداع النقود فى مصرف، ووقع السطو فى يناير.
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