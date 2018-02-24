فيديو وصور.. بدء مؤتمر دعم السيسى ببورسعيد بحضور النواب ومئات الأهالى

فيديو وصور.. بدء مؤتمر دعم السيسى ببورسعيد بحضور النواب ومئات الأهالىالسبت، 24 فبراير 2018 08:37 م
مؤتمر دعم مصر ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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بدء منذ قليل المؤتمر الشعبى لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لتأييد عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بحضور المئات من اهالى المئات من أهالى المحافظة، والعديد من الشخصيات العامة، والذى بدأ بآيات من القرآن الكريم .
ورفع الحاضرون، الأعلام المصرية، وعلت أصوات الأغانى الوطنية وسط حضور النواب أحمد فرغلى، الدكتور محمود حسين، سعاد المصرى، وقيادات الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية.
وذكر بيان للحملة أصدرته اليوم أن اطلاق الرسالة الشعبية من أرض بورسعيد يعنى الكثير تأكيدا على أنها قاطرة التنمية لمصر كما أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ستظل بكافة طوائفها حصن ودرع الوطن ضد كل المتربصين بأمنه وأمان شعبه .
وشدد بيان الحملة علي أن الهدف هو توعية المواطن للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية لإفساد مخططات دفعه لعدم المشاركة في الانتخابات وهو مايريد المتربصين بالوطن إظهاره.
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