فيديو وصور.. بدء مؤتمر دعم السيسى ببورسعيد بحضور النواب ومئات الأهالى





بورسعيد - محمد عزام

بدء منذ قليل المؤتمر الشعبى لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لتأييد عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بحضور المئات من اهالى المئات من أهالى المحافظة، والعديد من الشخصيات العامة، والذى بدأ بآيات من القرآن الكريم .

ورفع الحاضرون، الأعلام المصرية، وعلت أصوات الأغانى الوطنية وسط حضور النواب أحمد فرغلى، الدكتور محمود حسين، سعاد المصرى، وقيادات الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية.