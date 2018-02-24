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فيديو وصور.. انطلاق مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بسوهاج لتأييد الرئيس السيسي

السبت، 24 فبراير 2018 08:35 م
فيديو وصور.. انطلاق مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بسوهاج لتأييد الرئيس السيسي جانب من المؤتمر




سوهاج محمود مقبول
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بسوهاج مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة سوهاج، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور محمد محمود لبيب المشرف على الحملة واللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب الحالى والنائب السابق حازم حمادى والنائب السابق أحمد أبوحجى والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أحمد أبو دومة القيادى بجمعية من أجل مصر ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والإعلام والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمركز والمئات من الأهالى من كافة مراكز المحافظة.

 

بدأ المؤتمر بقراءة القرآن الكريم ثم السلام الجمهورى، وتوالت كلمات الحضور عن أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى، وأهمية الخروج إلى صناديق الاقتراع لنثبت للعالم كله أن اختيار الرئيس هو إرادة شعب، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة المصرية واستكمال مسيرة الإنجازات، التى تشهدها مصر فى كافة المجالات، والقضاء على الإرهاب الذى يحيط بمصر من الداخل والخارج.

 

كما تم عرض فيلمين تسجيليين عن الحرب ضد الإرهاب وعن إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى.

 

ومن جانبها أعلنت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة سوهاج، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن بدء دعايتها الرسمية للمرشح الرئاسى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بعقد المؤتمرات الجماهيرية وتعليق لافتات وبانرات وبوسترات التأييد بمختلف شوارع وميادين مدن المحافظة.

 

وقال المهندس مدحت المدنى، المنسق العام لجمعية "من أجل مصر" المنبثقة عنها الحملة بمحافظة سوهاج - فى تصريح له اليوم - أن الحملة ستعقد 22 مؤتمرا جماهيريا ضمن حملتها الدعائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنتهى فى 23 مارس القادم، منها 5 مؤتمرات بمركز ومدينة سوهاج، من بينها مؤتمر للنقابيين وآخر للعمال، و3 مؤتمرات بمركز ومدينة جرجا، ومؤتمرين بمركز ومدينة ساقلتة، ومؤتمرين بمركز ومدينة طهطا، ومؤتمرين بمركز ومدينة المنشاة، ومؤتمرين بمركز ومدينة العسيرات، ومؤتمر واحد بكل من مراكز البلينا، وجهينة، والمراغة، ودار السلام، وأخميم، وطما بخلاف المؤتمرات الفرعية التى سيتم تنظيمها فى القرى.

 

وأوضح محمد محمود لبيب، المشرف على الحملة، بأن مؤتمرات الحملة تشهد حضورا شعبيا كبيرا من جانب المواطنين، ومشاركة لأعضاء ومنسقى جمعية " من أجل مصر "، وأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن المؤتمرات تتناول الحديث عن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، واستعراض إنجازات الرئيس السيسى، والتأكيد على ضرورة التكاتف والترابط لدعم الرئيس، لاستكمال مسيرة الإنجازات، إلى جانب التأكيد على دعم خطوات الدولة والقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

 

مؤتمر حملة كلنا معاك (1)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (2)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (3)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (4)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (5)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (6)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (7)
 
مؤتمر حملة كلنا معاك (8)
 

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