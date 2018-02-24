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فيديو.. وزيرة التخطيط: تراجع نسبة البطالة لـ 11.3% محققا أقل معدل منذ 2011

السبت، 24 فبراير 2018 12:50 م
فيديو.. وزيرة التخطيط: تراجع نسبة البطالة لـ 11.3% محققا أقل معدل منذ 2011 الدكتورة هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفى




الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى - أسامة طلعت
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن معدل البطالة تراجع من 12.4% خلال الربع الثانى من العام 2016-2017، إلى 11.3 % وهو أقل معدل بطالة منذ عام 2011-2012.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أنه هناك حوالى 40% من فرص العمل الجديدة وفرها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، فيما وفر قطاع النقل والتخزين بنسبة 29%.

 

معدلات النمو قطاعية
معدلات النمو قطاعية

 

وأرجعت الوزيرة ذلك إلى نمو المنافذ التسويقية، والمراكز التجارية، وجمعيتى، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية، وتحسن نشاط النقل فى ضوء تنامى حركة التجارة الداخلية وحركة التصدير .

 


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