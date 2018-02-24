فيديو.. وزيرة التخطيط: تراجع نسبة البطالة لـ 11.3% محققا أقل معدل منذ 2011





الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى - أسامة طلعت

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن معدل البطالة تراجع من 12.4% خلال الربع الثانى من العام 2016-2017، إلى 11.3 % وهو أقل معدل بطالة منذ عام 2011-2012.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أنه هناك حوالى 40% من فرص العمل الجديدة وفرها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، فيما وفر قطاع النقل والتخزين بنسبة 29%.



معدلات النمو قطاعية

وأرجعت الوزيرة ذلك إلى نمو المنافذ التسويقية، والمراكز التجارية، وجمعيتى، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية، وتحسن نشاط النقل فى ضوء تنامى حركة التجارة الداخلية وحركة التصدير .