فيديو.. وزيرة التخطيط: تراجع نسبة البطالة لـ 11.3% محققا أقل معدل منذ 2011

فيديو.. وزيرة التخطيط: تراجع نسبة البطالة لـ 11.3% محققا أقل معدل منذ 2011السبت، 24 فبراير 2018 12:50 م
الدكتورة هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفى
الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى - أسامة طلعت
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن معدل البطالة تراجع من 12.4% خلال الربع الثانى من العام 2016-2017، إلى 11.3 % وهو أقل معدل بطالة منذ عام 2011-2012.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أنه هناك حوالى 40% من فرص العمل الجديدة وفرها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، فيما وفر قطاع النقل والتخزين بنسبة 29%.
معدلات النمو قطاعية
وأرجعت الوزيرة ذلك إلى نمو المنافذ التسويقية، والمراكز التجارية، وجمعيتى، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية، وتحسن نشاط النقل فى ضوء تنامى حركة التجارة الداخلية وحركة التصدير .
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