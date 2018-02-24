فيديو.. السفير الكويتى: العائد من المعرض مخصص لبرامج الطفولة ومساعدة الأكثر إحتياجًا

فيديو.. السفير الكويتى: العائد من المعرض مخصص لبرامج الطفولة ومساعدة الأكثر إحتياجًاالسبت، 24 فبراير 2018 03:54 م
السفير الكويتى
كتبت: منة الله حمدى
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قال سفير دولة الكويت على هامش فعاليات السوق الخيرى الذى تقيمه السفارة فى مصر تحت عنوان"معا لدعم الطفولة والإنسانية" ،بالتزامن مع احتفالها بالعيد الوطنى الـ57 لاستقلال الكويت والذكرى الـ27 لتحريرها، أن هدف السوق هذا العام مخصص عائده للبرامج الطفولة ومساعدة الأسر الأكثر إحتياجًا.
من جانبها، قالت سعاد الرميح، حرم سفير دولة الكويت فى مصر، محمد صالح الذويخ، إن الهدف الأساسى للسوق الخيرى هو إبراز أهمية العمل الخيرى فى خدمة المجتمع بقصد تحقيق دفع الأذى والضرر عن فئة محرومة كما أمرنا بذلك ديننا الحنيف، وهو خدمة إنسانية تجاه فئات من المجتمع بهدف تحسين حياتهم الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية.
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