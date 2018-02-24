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فريق خبراء فرنسى يتوجه إلى منطقة سقوط طائرة الركاب الإيرانية

السبت، 24 فبراير 2018 10:26 ص
فريق خبراء فرنسى يتوجه إلى منطقة سقوط طائرة الركاب الإيرانية حادث سقوط طائرة ـ صورة أرشيفية




طهران(أ ش أ)
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توجه فريق فرنسى يضم 7 خبراء إلى منطقة سميرم حيث سقطت طائرة الركاب الإيرانية (أى تى آر 72) لدراسة أسباب الحادث.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية عن مهراب صابرى العضو فى رابطة تسلق الجبال فى محافظة أصفهان والذى يرافق الوفد الفرنسى قوله إن الفريق يضم 3 أفراد من لجنة دراسة الحوادث الجوية و4 آخرين من الشركة المصنعة للطائرة.

وأوضح أن الفريق يعتزم الصعود إلى المنطقة التى سقطت فيها الطائرة، إلا أن الأحوال الجوية غير مناسبة نظرا لتوقع هطول الأمطار والثلوج.. مضيفا أن فريق الخبراء الفرنسى من المتوقع أن يعلن نتائج ما توصل إليه فى وقت لاحق.

وكانت طائرة ركاب إيرانية قد سقطت الأسبوع الماضى فى محافظة اصفهان ما أدى إلى مصرع طاقمها وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.


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فريق خبراء فرنسى

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