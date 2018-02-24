غدا.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسي بطنطا بحضور الدكتور على جمعة

الغربية - مصطفى عادل

تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، غدا الأحد قيام حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بتنظيم مؤتمرا جماهيريا باستاد "طنطا "، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الـ4 سنوات الماضية.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والمفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى، وبمشاركة 4 آلاف عامل مع عمال شركة غزل المحلة.