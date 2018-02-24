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غدا.. النيل للإعلام ينظم مؤتمر لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ببنها

السبت، 24 فبراير 2018 10:07 ص
غدا.. النيل للإعلام ينظم مؤتمر لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ببنها ندوة - أرشيفية




القليوبية - حسن عفيفى
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ينظم مركز النيل للإعلام فى بنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمراً شبابى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها غدا الاحد، وذلك لتعزيز مشاركة الشباب فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بحضور الدكتورة نورهان منير عميد المعهد، والدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والدكتورة نها الهرميل وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، فى بيان له اليوم إن المؤتمر الشبابى يشارك فيه اتحاد طلاب المعهد برئاسة الطالب عبد الفتاح طارق، ويستهدف رفع وعى شباب الجامعة بأهمية المشاركة السياسية فى دعم استقرار الدولة المصرية، وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دعم القيادة السياسية والاصطفاف خلفها فى مواجهة التحديات والأزمات التى تتعرض لها المنطقة.


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