video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. إعلان أول كتالوج للسلع الهندسية لزيادة الصادرات

السبت، 24 فبراير 2018 08:00 ص
غدا.. إعلان أول كتالوج للسلع الهندسية لزيادة الصادرات المجلس التصديرى - صورة ارشيفية




كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

يعلن قطاع السلع الهندسية غدا الأحد أول كتالوج للسلع الهندسية حيث تم وضع خطة تسويق إليكترونى كاملة للقطاع لوضع مصر على الخريطة العالمية لمصنعى ومصدرى الصناعات الهندسية وتسهيل آلية التواصل لتلك القطاعات الصناعية، مما يساهم فى تعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويضم الكتالوج 250 شركة مصرية مصدرة تعمل فى معظم القطاعات الهندسية، لتسهيل عملية الربط الإلكترونى بين الشركات المشترين والمستوردين، مما يسهل عميلة زيادة رفع الصادرات المصرية، وفق للمجلس التصديرى للسلع الهندسية.

وعلى جانب آخر، قالت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القواعد الجديدة التى وضعتها هيئة تنمية الصادرات للمشاركة فى المعارض الخارجية والتى من بينها أن لا يقل عدد الشركات المشاركة فى المعرض عن 10 شركات، أدى إلى إلغاء المجلس لمشاركته فى "معرض ميدل ايست إليكترستى " لأن العدد الذى وصل إليه المجلس 8 شركات فقط.

وأضافت صالح لـ"اليوم السابع" أنه على الرغم من أن معرض "ميدل ايست إليكترستى" من المعارض القوية جدا فى دبى وظللنا طوال 4 سنوات نشارك فيه، فإن  القواعد الجديدة للمعارض دفعتنا لإلغاء التواجد هناك بجناح والمشاركة كـ "سنجل".

وأشارت إلى أنه تم تحويل المشاركة إلى "سنجل" – أى لا يكون جناح بل مشاركة منفردة للشركات- وهو ما أدى إلى أن شركتين فقط من الـ 8 شركات هم من تواجدوا فى معرض "ميدل ايست إليكترستى" مما سبب ضياع الفرصة على 6 شركات أخرى بسبب قاعدة العشر شركات.

وأوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للسلع الهندسية، أن القطاعات التصديرية الأخرى مثل الغذائى والزراعى يمكن بسهولة أن يتخطى 10 شركات لكن بالنسبة للقطاع الهندسى فهو قطاع متخصص ومن الصعب الوصول إلى 10 مشاركين فى المعارض الأمر الذى يجعل هناك صعوبة للتواجد فى المعارض الخارجية.

وكانت هيئة تنمية الصادرات وضعت قواعد جديدة لمنظومة المعارض الخارجية من بينها تحديد نسبة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعارض الخارجية، وكذلك عمل خريطة لبرامج دعم المشاركة في المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة، على أن يكون الدعم الجديد لمعارض الأسواق الجديدة يتراوح ما بين 40-60%، إلى جانب وضع حد أدنى بـ 10 شركات للأجنحة فى المعارض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة تنمية الصادرات تعلن توافر 160 فرصة تصديرية فى 8 قطاعات اقتصادية

تنمية الصادرات

السلع الهندسية

اخبار الاقتصاد

المجالس التصديرية



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة