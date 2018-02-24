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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها لمدة 13 ساعة

السبت، 24 فبراير 2018 10:47 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها لمدة 13 ساعة سنترال -ارشيفية




شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل خدمات شبكات الاتصالات والانترنت لشمال سيناء، بعد انقطاعها لمدة  13 ساعة متواصلة.
 
أوضح مصدر بسنترال العريش الرئيسى، ان خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم، وعادت للمناطق التى فصلت عنها وهى مراكز ومدن العريش، والشيخ زويد ، ورفح.
 
 

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