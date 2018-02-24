عثمان الخشت: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مهمة وطنية





وائل ربيعى

دعا الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا هذه المشاركة مهمة وطنية من الدرجة الأولى لكل من يعيش على أرض الوطن.

وأضاف "الخشت" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تدعو جميع الطلاب والعاملين بها للمشاركة فى هذه الانتخابات المرتقبة بصرف النظر عن المرشحين، مؤكدًا أنها ستكون عملية ديموقراطية رائعة ولابد من مشاركة الجميع فيها.