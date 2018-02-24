ضبط 19 قضية سلاح أبيض و3 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالغربية

شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، وتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة أمنية بمدن ومراكز المحافظة، لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات بعدد 205 أقراص مخدرة، و50 جرام حشيش، و19 قضية سلاح أبيض، ومتهم هارب و2 عنصر إجرامى، وقضيتى أموال عامة.

كما تم ضبط 42 قضية تموينية، و173 قضية مرافق عامة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، وتولت النيابة التحقيق.