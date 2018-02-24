ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بدمياط الجديدة

شن رجال مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة حمله أمنية موسعة بقيادة الرائد محمد مجاهد رئيس مباحث دمياط الجديدة، ومعاونه النقيب محمود المنصورى، لضبط المطلوبين فى تنفيذ أحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط محمود عبد الفتاح .أ فى القضية رقم 772/2008 جنايات رأس البر كلى 272 /2008 حصر 118/2009 والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 10 سنوات فى واقعة تزوير كما تبين أنه مطلوب على ذمة القضية 7880/2016 جنح دمياط جديدة حصر 3259/2016 فى واقعة ضرب.

وتم ضبط ذكى .ا ح .ع المطلوب على ذمة القضيه 16110/2016 جنح مركز بلقاس حصر 27780/2016 فى واقعة ضرب والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 أشهر والمطلوب على ذمة القضيه 17842/2013 مركز بلقاس حصر 19113/2013 إيصال أمانة والمحكوم عليه 3 سنوات سجن، كما تبين أنه مطلوب ضبطه على ذمة القضية 7880/2016 جنح دمياط جديدة فى واقعة ضرب.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.