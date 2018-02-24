ضبط مسافر أجنبى بمطار القاهرة حاول تهريب 87 ألف جنيه داخل حقيبته

ضبط مسافر أجنبى بمطار القاهرة حاول تهريب 87 ألف جنيه داخل حقيبتهالسبت، 24 فبراير 2018 02:49 م
مطار القاهرة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، فى ضبط أحد الركاب يحمل جنسية أجنبية، حال إنهاء إجراءات سفره، لمحاولته تهريب مبلغ 87 ألف جنيه.
يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصة جرائم التهريب وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، حيث تم ضبط "yang.f" سن 36 "يحمل جنسية إحدى الدول أجنبية"، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات، وبحوزته مبلغ 87 ألف جنيه مصرى كانت مخبأة داخل حقيبته.
وبمواجهته اعترف بحيازة للمبلغ المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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