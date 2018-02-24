ضبط عامل طعن جاره بسبب معاكسته لشقيقته فى كفر الزيات

طعن بالسكين - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط عامل لقيامه بطعن آخر بسلاح أبيض وإصابته باشتباه بجرح طعنى بالظهر ونزيف بالبطن والصدر، لقيامه بمعاكسة شقيقته.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول أحمد.س، 20 سنة عامل مقيم قرية أبيار لمستشفى كفر الزيات مصابًا باشتباه جرح طعنى بالظهر ونزيف بالبطن والصدر.
وتوصلت تحريات الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات، قيام مصطفى.ش، 27 سنة عامل بطعن المجنى عليه بمطواة وإحداث إصابته لقيامه بمعاكسة شقيقته، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة واتهم المصاب بضربه وإصابته بخدوش وكدمات وسحجات متفرقة، تحرر المحضر 9603 جنح مركز كفر الزيات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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