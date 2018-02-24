video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل طعن جاره بسبب معاكسته لشقيقته فى كفر الزيات

السبت، 24 فبراير 2018 11:31 م
ضبط عامل طعن جاره بسبب معاكسته لشقيقته فى كفر الزيات طعن بالسكين - صورة أرشيفية




الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط عامل  لقيامه بطعن آخر بسلاح أبيض  وإصابته باشتباه بجرح طعنى بالظهر ونزيف بالبطن والصدر، لقيامه بمعاكسة شقيقته.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول أحمد.س، 20 سنة عامل مقيم قرية أبيار لمستشفى كفر  الزيات مصابًا باشتباه جرح طعنى بالظهر ونزيف بالبطن والصدر.

 

وتوصلت تحريات الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات، قيام مصطفى.ش، 27 سنة عامل بطعن المجنى عليه بمطواة وإحداث إصابته لقيامه بمعاكسة شقيقته، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة واتهم المصاب بضربه وإصابته بخدوش وكدمات وسحجات متفرقة، تحرر المحضر 9603 جنح مركز كفر الزيات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 19 قضية سلاح أبيض و3 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مشاجره

كفر الزيات



لا تفوتك
فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة