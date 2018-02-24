صور.. ننشر صور ضحايا انفجار سيارتين ملغومتين فى الصومال

صور.. ننشر صور ضحايا انفجار سيارتين ملغومتين فى الصومالالسبت، 24 فبراير 2018 05:22 ص
أحد المصابين جراء الانفجار
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب ورويترز
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ننشر صور ضحايا انفجار سيارتين ملغومتين فى الصومال، وقالت خدمات الإسعاف، إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون فى الانفجار ، فى العاصمة الصومالية مقديشو الجمعة.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز: "نقلنا حتى الآن 18 قتيلا و20 مصابا آخرين بسبب الانفجارين هذه الليلة"، وأعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة ملغومة فى العاصمة أعقبه انفجار ثان وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس.
أحد المصابين جراء الانفجار
أحد المصابين عقب الحادث
أحد المصابين يتلقى الرعاية الطبية
سيارة اسعاف تنقل المصابين
محاولات انقاذ احد الضحايا
نقل أحد المصابين جراء الاعتداء
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