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صور.. مقتل 18 جنديا فى هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية غرب أفغانستان

السبت، 24 فبراير 2018 09:49 ص
صور.. مقتل 18 جنديا فى هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية غرب أفغانستان هجوم مسلح فى أفغانستان




(أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 18 جنديا على الأقل قتلوا فى هجوم استهدف، اليوم السبت، قاعدة عسكرية فى ولاية فرح بغرب أفغانستان وتبنته حركة طالبان.

وقال الناطق باسم الوزارة الجنرال دولت وزير لوكالة فرانس برس ان "عددا كبيرا من المتمردين هاجموا قاعدة بالا بولوك (فى ولاية) فرح". وأضاف "للأسف خسرنا 18 جنديا وجرح اثنان آخران"، وأكد نائب حاكم هلمند يونس رسولى الهجوم وأعلن عن ارسال لجنة للتحقيق الى موقعه.

وتبنت حركة طالبان الهجوم فى تغريدة على تويتر. وتحدث الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد عن "مقتل عشرين جنديا وخطف اثنين" آخرين.

هجوم مسلح على قاعدة عسكرية فى أفغانستان
هجوم مسلح على قاعدة عسكرية فى أفغانستان

 

من جانبها أعلنت مصادر رسمية أن ثلاثة هجمات انتحارية استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية فى كابول والجيش بولاية هلمند جنوب لأفغانستان صباح السبت واسفرت عن سقوط قتلى وحوالى عشرين جريحا.

وأعلنت وزارة الداخلية الافغانية مقتل شخص واحد على الأقل وجرح ستة آخرين عندما فجر انتحارى نفسه أمام مقر الاستخبارات الأفغانية القريب من الحى الدبلوماسى فى العاصمة الأفغانية.

وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة فرانس برس ان "انتحاريا فجر نفسه فى قطاع شاش داراك فى كابول ما أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين".

وتحدث شهود عيان عن "انفجار هائل" وقع حوالى الساعة 08.30، فى أوج ساعة الأزدحام. وذكر صحفى من فرانس برس أن قوات الأمن طوقت الحى.

ويقع مقر إدارة الامن الوطنى، جهاز الاستخبارات الأفغانى على حدود "المنطقة الخضراء" الحى الدبلوماسى، بالقرب من السفارة الأمريكية ومن مقر قيادة عملية "الدعم الحازم" التى يقوم بها حلف شمال الأطلسى ويقودها ضباط أمريكيون.

لكن مصدرا داخل مقر جهاز الاسخبارات قال أن التفجير يستهدف بالتأكيد الاستخبارات الأفغانية. وأضاف أن "الانفجار وقع أمام المدخل الرئيسى وجميع الجرحى من أفراد إدارة الأمن الوطنى".

أثار الهجوم المسلح على قاعدة عسكرية بأفغانستان
أثار الهجوم المسلح على قاعدة عسكرية بأفغانستان

 

وفى الوقت نفسه، استهدف هجومان انتحاريان قاعدة عسكرية ومركزا للشرطة فى هلمند، وتبنت حركة طالبان فى تغريدة على تويتر هذين الهجومين.

وقال ناطق باسم سلطة الولاية عمر زاواك لفرانس برس أن الهجوم الأول وقع فى إقليم ند على الذى استعاده الجيش الأفغانى قبل أشهر، موضحا ان مقاتلى طالبان اطلقوا آلية هامفى مفخخة ضد قاعدة عسكرية لكن "الجنود تمكنوا من رصدها وتدميرها بقذذيفة مضادة للدروع (آر بى جى)" قبل أن تصل إلى هدفها.

وأضاف "للأسف قتل جنديان فى العملية وجرح سبعة آخرون".

وبعيد هذه العملية، انفجرت سيارة مفخخة امام سور مكاتب إدارة الأمن الوطنى (الاستخبارات) فى لشكر كاه عاصمة ولاية هلمند ما أسفر عن سقوط ثمانية جرحى كما قال الناطق باسم شرطة هلمند سلام أفغان فى اتصال هاتفى.

وتسيطر حركة طالبان على عشرة من 14 إقليما فى هذه الولاية الجنوبية التى تؤمن نصف إنتاج الأفيون الأفغانى.

القوات الأفغانية فى محيط قاعدة عسكرية استهدفتها طالبان
القوات الأفغانية فى محيط قاعدة عسكرية استهدفتها طالبان

 

 


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