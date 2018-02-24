صور.. محافظ سوهاج: تخصيص أرض لإقامة وحدة اسعاف قرية مشطا بمدينة طما





سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 249 لسنة 2018 يقضي بتخصيص مساحة 207 متر مربع أملاك دولة بناحية قرية مشطا مركز طما، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لاقامة وحدة اسعاف مشطا عليها.

وأكد عبد المنعم فى بيان له، أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل دعم منظومة الاسعاف والطوارئ والقطاع الصحي بشكل عام ، ونسعي لزيادة عدد وحدات الاسعاف بقري المحافظة ، بما يخدم المواطنين والأهالي في جميع أنحاء سوهاج، مشيرا إلى أهمية قرارات التخصيص للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتصب في مصلحة المواطن ، وتخدم خطة التنمية والإصلاح ، واستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية ، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

على جانب آخر، أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحى شرق وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بأعمال رصف وترميم لعدد من شوارع الحى بطول 1650 متر، بشوارع الأرقم وهاشم ابوحجى المتفرعين من شارع سوهاج - اسيوط وترميمات بمنطقة مجمع المصالح الحكومية بمدينة ناصر ، ومحيط الحديقة الجديدة بعمارت الكورنيش الشرقى .

وأضاف المهندس زكريا أحمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتقديم اعلى مستوى من الخدمات لاهالى المحافظة، وأنه تم تنفيذ جميع الأعمال الرصف والترميم بانحاء المحافظة بالقري والمدن والأحياء ،وذلك وفقا للبرنامج الزمنى الخطة بجميع الوحدات المحلية.

وأوضح صلاح الماذنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق ، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف منزل مزلقان العروبة، وأن تلك الترميمات وأعمال الرصف سوف تساهم بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وأن أعمال الرصف والترميمات تتم بعد الانتهاء من توصيل جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وتليفونات ورد الشئ لأصلة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة اعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف بالمحافظة لهذا العام، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة والتنسيق مع مديريات وشركات المرافق.



رصف شوارع حي شرق



رصف شوارع حي شرق



رصف شوارع حي شرق



رصف شوارع حي شرق



رصف شوارع حي شرق



رصف شوارع حي شرق